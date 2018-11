Khachanov, quelle sensation !

Il était donc battable. On ne sait pas quelle part du mérite il faut attribuer à Roger Federer, qui avait éreinté le Serbe samedi pendant trois heures, mais Karen Khachanov a signé un authentique exploit en infligeant à Novak Djokovic sa première défaite en finale à Bercy (7-5, 6-4). Fort de ses quatre titres dans le tournoi parisien, de ses 22 victoires de suite et cette série de 33 succès en 34 matches qu’il avait débuté à Wimbledon, le "Djoker" était pourtant le grand favori de cette finale, où il visait un 33e succès en Masters 1 000, qui lui aurait permis d’égaler Rafael Nadal. Rien ne s’est passé comme prévu, et c’est le premier grand titre de la jeune et prometteuse carrière de Khachanov (22 ans), le troisième de la saison en indoor. Si Djokovic sera lundi prochain n°1 mondial, le Russe sera aux portes du Top 10 (11e), avec une place de deuxième remplaçant au Masters en poche.

C’est la cerise sur le gâteau pour Khachanov, qui marche sur les traces de Nikolay Davydenko, dernier vainqueur dans la capitale en 2006, et surtout de Marat Safin, trois fois titré à Paris, et auquel il est souvent comparé. Cette finale ne va pas faire cesser les éloges à son sujet, tant Khachanov a livré une rencontre impressionnante pour faire tomber le roi de nouveau couronné du circuit.

Karen mérite un grand respect, il mérite ce trophée Novak Djokovic

Ça semblait mal parti, pourtant, avec ce début de match pratiquement à sens unique, en faveur d’un Djokovic en contrôle total dans l’échange, avec sa longueur de balle. Khachanov donnait l’impression de seulement pouvoir repousser l’échéance, en sauvant ses quatre premières balles de break, à la façon d’un Federer samedi (12 balles de break écartées). Mais la cinquième a été la bonne et Djokovic s’est détaché le premier dans ce match (3-1).

C’était un leurre, car Khachanov est alors rentré dans la partie en recollant très vite au score (3-3). Avec ses coups de massue, en coup droit comme en revers, le colosse (1,98m) s'est mis à percer avec de plus en plus de régularité la défense élastique du Serbe. Djokovic a commencé à montrer quelques signes d’agacement et, plus inattendu, de lassitude physique. C’est là qu’on s’est souvenu qu’il venait d’enchaîner deux gros combats en trois sets, contre Cilic et Federer, et qu’il avait avoué être un peu malade cette semaine. "Je ne me sentais pas très bien aujourd’hui, avouera-t-il pendant la reprise du trophée. Mais Karen mérite un grand respect, il mérite ce trophée."

Le passing de revers long de ligne en bout de course réalisé par Khachanov, sur la balle de break à 5-5, ne doit en effet rien à personne. Et surtout, le Russe n’a jamais semblé souffrir de la pression de l'événement, lui qui en est toujours à 100% de victoires en finale (4/4). Il y avait pourtant de quoi se poser quelques questions, notamment dans le second set où Khachanov a manqué de tuer le match (trois balles de double break à 4-2). Quand Djokovic l’a mis au sol, littéralement, après un terrible échange, alors qu’il servait pour le set, on craignait que le Russe subisse le come-back du (presque) invincible Serbe d’acier. Mais quelques minutes plus tard, c’est bien lui qui soulevait le trophée du vainqueur, en même temps qu’il faisait son entrée dans la catégorie des joueurs qui comptent. Khachanov n'avait battu que trois joueurs du Top 10 avant le tournoi, dans toute sa carrière. Il vient d'en aligner quatre de suite: Isner, Zverev, Thiem et Djokovic.