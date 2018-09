Kaohsiung (Cha.): Monfils en demi-finales

En manque de compétition, Gaël Monfils a choisi de s'aligner cette semaine au tournoi de Challenger de Kaohsiung, histoire également de s'acclimater aux conditions de jeu sur le continent asiatique.

Pour sa première apparition à ce niveau depuis plus de cinq ans (Bordeaux 2013), le Parisien s'est qualifié pour les demi-finales.

Après avoir éliminé l'Australien Akira Santillan et le Japonais Go Soeda, Monfils a pris le meilleur en quarts sur l'ancien demi-finaliste de Roland-Garros, Ernests Gulbis (7-6 [4], 6-2). Il affrontera samedi le Coréen Lee Duck-Hee.

That signature flair for the dramatic. @Gael_Monfils gave the Kaohsiung faithful plenty to cheer for, en route to the QF.



