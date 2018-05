Istanbul: Chardy dans le dernier carré

Jérémy Chardy poursuit sa route au tournoi d'Istanbul, où il disputera les demi-finales.

Le Palois a pris le meilleur sur l'Italien Thomas Fabbiano (6-2, 6-2) et affrontera samedi le Japonais Taro Daniel (114e mondial).

C'est la première demi-finale sur le circuit ATP pour Chardy depuis son beau parcours au Masters 1000 de Montréal en 2015.

