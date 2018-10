Humbert: "Il y a une prise de conscience"

"C’était une magnifique expérience." Ugo Humbert a pris du plaisir sur le central de Bercy, où il s’est "senti bien", malgré sa défaite en deux petits sets et 1h05 de jeu face à Adrian Mannarino (6-4, 6-2). Même s’il a passé un tour cette année à l’US Open, le jeune Messin (20 ans, 99e) n’est pas un habitué des Masters 1000, lui qui a bénéficié d’une invitation de la part des organisateurs pour récompenser sa progression. "Les joueurs de ce niveau mettent beaucoup plus d’intensité, je n’ai pas encore assez d’expérience. Ce sont des matches comme ça qui vont me faire progresser", explique-t-il.

Humbert a quelque peu raté son match ("Tactiquement, je n’ai pas été bon"), mais il peut tirer un bilan positif de son année 2018, qu’il avait entamée près de la 400e place mondiale. "Je suis fier de moi, de ma saison. Surtout de la deuxième partie qui a été bonne, dit-il. Je suis fier de mon évolution, j’ai progressé dans beaucoup de secteurs." Le déclic s’est produit, selon lui, à Roland-Garros, où il s’est incliné au 1er tour des qualifications contre Bemelmans. "Après Roland, ça n’a pas été facile, explique-t-il. La défaite n’a pas été bonne, j’ai très mal géré mon Roland. Il y a eu une prise de conscience. Il fallait que je fasse un travail sur moi approfondi, qui n’est pas encore terminé. Après Roland, je me suis moins pris la tête, j’ai essayé de me faire kiffer sur le terrain. Je me sentais plus libéré, j’étais moi-même."

Des perfs en Challenger

La différence s’est vue, et Humbert, plus relâché, a pu exploiter ses qualités, avec un jeu de gaucher agressif. Il a enchaîné les bons résultats, notamment en Challenger, avec trois finales de suite dont un titre, à Ségovie, au cœur de l’été. Après l’US Open, où il a profité de sa wild-card pour s’offrir un (beau) match de gala contre Stan Wawrinka (7-6 [5], 4-6, 6-3, 7-5), il a également passé un tour à Metz (victoire sur Tomic) avant de s’offrir son entrée dans le Top 100 après une nouvelle victoire en Challenger, à Ortisei.

Un cap important, mais la réforme du classement ATP, qui entrera en vigueur en 2019 et modifie le barème de points pour les tournois Futures et Challengers, devrait le faire reculer dans la hiérarchie. "J'ai pris conscience qu’on allait me retirer 80 points quand je me suis rapproché du Top 100. Là, je dois être à peu près 110e", calcule-t-il, conscient qu’une place dans le tableau principal, son "objectif de la fin de saison", n’est pas encore acquise. Résultat, Humbert sera la semaine prochaine au Challenger de Mouilleron-le-Captif, en Vendée. Et ensuite, il est inscrit à deux autres tournois, aux Etats-Unis à Champaign, puis en Italie. Cette longue mais enrichissante saison 2018 n’est pas encore terminée.