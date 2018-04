Houston: Johnson conserve son titre

Steve Johnson reste le roi de Houston ! Le tennisman de 28 ans, sacré la saison dernière aux Etats-Unis, a conservé son titre ce dimanche. L'Américain a en effet disposé en finale de son compatriote Tennys Sandgren en trois sets (7-6 [2], 2-6, 6-4). C'est le troisième titre de sa carrière en plus de son sacre à Nottingham en 2016.

The @MensClayCourt title goes to @SJohnson_89 for the 2nd straight year, 76(2) 26 64 over Tennys Sandgren. Johnson becomes the first player to win back-to-back #USClay titles since @AndyRoddick in 2001-02.