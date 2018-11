Herbert-Mahut, si près du but...

Des Français en finale du Masters, ce n’est pas si courant. En simple, il n’y a guère eu que Sébastien Grosjean en 2001 et Jo-Wilfried Tsonga en 2011 – pour deux revers concédés face à Lleyton Hewitt et Roger Federer. En double, Yannick Noah et Guy Forget ouvrirent la voie en vain en 1986, imités dans leur entreprise malheureuse par les Michaël Llodra et Fabrice Santoro en 2003, lesquels finiront par avoir le dernier mot en 2005. Ces deux-là restent à ce jour les seuls Bleus triomphants du tournoi des maîtres. Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut ayant laissé passer leur tour ce dimanche à Londres…

Bourreaux des Jack Sock et Mike Bryan pour sortir des poules quelques jours auparavant, les lauréats des Internationaux de France 2018 n’ont cette fois pas connu pareil heureux dénouement. S’ils ont mieux débuté cette finale, enlevant logiquement le premier acte (5-7), les deux hommes ont failli dans la deuxième manche, facilement remportée par le tandem américain (6-1). Et de se compliquer la tâche également dans un super tie-break longtemps à sens unique, et finalement arraché au bout du suspense.

Place à la Coupe Davis

Revenus du diable vauvert pour recoller à 9-9 dans ce jeu décisif à rallonge après avoir enchaîné quatre points gagnants, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert ont si bien résisté qu’ils se sont offert eux aussi une balle de match, à 10-11. Une opportunité hélas manquée. Dans la foulée, Jack Sock et Mike Bryan n’ont pas tremblé, sacrés au final sur une double faute de P2H – la 10e d’une doublette française qui aura du reste péché toute la rencontre durant sur sa première balle (seulement 43% de réussite).

Formée il y a six mois à peine, cette paire américaine conclut là une belle saison par ailleurs enjolivée par deux titres majeurs décrochés à Wimbledon et à l’US Open. "Je suis un dinosaure, c’était sans doute ma dernière finale de Masters mais vous, vous en jouerez certainement d’autres", dixit Mike Bryan, à chaud, à l’adresse de Pierre-Hugues Herbert et Nicolas Mahut. Deux Bleus qui n’en ont pas tout à fait terminé avec cette saison 2018 ; finale de la Coupe Davis, la semaine prochaine, oblige…