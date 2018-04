Gasquet dans le club des 500

Richard Gasquet a passé un après-midi assez tranquille, ce jeudi, sous le beau soleil de Monte-Carlo. Sur le court des Princes, son court à lui depuis le début de la semaine, le Biterrois a poursuivi son tournoi sans accroc, et sans la moindre manche perdue, en disposant de l'Allemand Mischa Zverev (6-2, 7-5), tombeur mardi de Lucas Pouille. Un bémol, toutefois, ce break immédiatement rendu dans le second set, alors que Gasquet avait survolé le premier acte en 26 minutes.

"J'ai fait un très très mauvais jeu, a regretté "Richie" en sortant du court, sur Canal+ Sport. C'est rare de faire un aussi mauvais jeu à 6-2, 3-2. J'étais très en colère après ça, et ensuite je me retrouve à 5-4, 0-40. Mentalement, j'ai été solide à ce moment-là." Pour sauver ces trois balles de set et plier le match quelques instants plus tard.

Mieux que Noah

En 1h28, Gasquet a décroché ce qui est sa 500e victoire sur le circuit ATP, pour 287 défaites. Il est le tout premier joueur français, dans l'ère Open, à atteindre ce cap qui symbolise une belle longévité (*). "Il n'y a pas énormément de joueurs à avoir atteint les 500 victoires, même dans les autres pays. Je dois être un des plus "mauvais" palmarès (sic) à atteindre ces 500 victoires", estime l'Héraultais, qui est le huitième joueur en activité dans ce club des 500 (avec Federer, Nadal, Djokovic, Ferrer, Murray, Berdych et Robredo). "Je suis très heureux de le faire à Monaco, a-t-il ajouté. J'ai gagné mon tout premier match, ici, en 2002 (à l'âge de 15 ans, contre l'Argentin Squillari, ndlr). C'est un beau clin d'oeil."

Puisqu'il remonte le temps cette semaine, Gasquet pourrait atteindre les demi-finales à Monte-Carlo pour la première fois depuis... 2005, la fameuse année où il a battu Roger Federer en Principauté, avant de céder contre Rafael Nadal. Pour retourner dans le carré VIP, il faudra dominer l'autre Zverev, Alexander, le petit frère, le grand talent. "Je vais essayer de le bouger, promet Gasquet. C'est un grand joueur, il est 4e mondial. J'ai perdu trois fois contre lui l'an passé, des matches très durs. Je sais comment il joue. Mais je suis heureux de me retrouver en quarts de finale et d'enchaîner les matches."

------------------------------------------------

(*) Au classement des victoires sur le circuit principal, Gasquet (500) devance Yannick Noah (476), son entraîneur Fabrice Santoro (470), Gilles Simon (432), Jo-Wilfried Tsonga (430) et Gaël Monfils (424).