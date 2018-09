Gasquet: "C'est un peu le bordel en ce moment"

En marge du tournoi de Metz, où il a été éliminé en quarts de finale par Gilles Simon, Richard Gasquet a livré son sentiment sur la nouvelle lubie de la société Kosmos de Gerard Piqué, qui prévoit d'organiser en septembre 2019 un tournoi de 64 joueurs avec un pactole de 10 millions de dollars réservé au seul vainqueur.

"C'est vrai que c'est un peu le bordel en ce moment, a commenté le Biterrois, interrogé par We Love Tennis. J'ai envie de dire que l'ITF a été faible depuis dix ans donc petit à petit leur autorité a été contestée. De toute façon, on ne connait pas les dirigeants, je n'ai rien contre le bénévolat mais cela a des limites surtout dans le monde professionnel. En fait, cette situation ne m'étonne pas. On paye les frais d'une période où rien n'a été géré de façon réellement professionnelle."

En revanche, Gasquet n'est pas l'opposant le plus farouche au projet de réforme de la Coupe Davis, porté là encore par la société Kosmos. "Je comprends que l'on puisse être contre, a expliqué Gasquet. Mais il faut se rendre compte que le cas français est exceptionnel. A partir du moment où les meilleurs joueurs du monde sont pour la réforme, la situation est claire et il faut juste l'accepter."