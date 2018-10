Fracture de la rotule pour Del Potro

Coup du pour Juan Martin Del Potro. Les examens passés suite à son abandon au 3e tour du Masters 1000 de Shanghai ont révélé une fracture de la rotule du genou droit. L'Argentin de 30 ans va devoir procéder à de nouveaux tests médicaux pour connaître la durée de son indisponibilité.

"C'est un moment très difficile, je ressens beaucoup de tristesse, a réagi Del Potro via le compte Twitter de son agent, Jorge Viale. C'est un coup dur qui me laisse impuissant. C'est très dur pour moi d'envisager la rééducation parce que je ne m'y attendais pas."

L'actuel 4e joueur mondial n'a pas été épargné par les blessures durant toute sa carrière, notamment au niveau du poignet.