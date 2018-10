Fin de saison pour Wawrinka

Stan Wawrinka a déclaré forfait pour le tournoi ATP 500 de Bâle, où il devait affronter au 1er tour le Français Adrian Mannarino. Le Suisse, qui s'est blessé au dos lors d'un entraînement avec Roger Federer, met ainsi un terme à sa saison.

L'ancien vainqueur de Roland-Garros a connu une saison difficile, lui qui revenait en janvier d'une lourde opération au genou. Il termine l'année avec un bilan de 17 victoires et 17 défaites, qui lui permet de pointer à la 68e place mondiale après avoir glissé au-delà de la 250e place en juin.

"J’étais sans cesse en train d’essayer de franchir une étape de plus vers mon retour, mais ça ne finissait jamais, a raconté le Vaudois, lundi, en conférence de presse. Par contre je vois beaucoup plus clair pour la saison prochaine. Ça me permet d’être très optimiste pour aborder ma préparation. Depuis ma blessure, je n’avais pas encore pu effectuer une préparation en étant à 100% de mes capacités. C’est enfin le cas. J’ai encore beaucoup de choses à faire dans ma carrière et j’espère pouvoir les accomplir le plus vite possible."