Federer s'offre un choc contre Djokovic

Apparu quelque peu poussif la veille contre Fabio Fognini, malgré une victoire relativement aisée (6-4, 6-3 en 1h13), Roger Federer a haussé le ton vendredi soir, en quarts de finale du Masters 1 000 parisien, face à un adversaire autrement plus référencé: Kei Nishikori.

A la lutte pour une place au Masters, le Japonais, qui pourrait tout de même en être si Del Potro ou Nadal renonce, n’aura pas tenu beaucoup plus longtemps que l’Italien (défaite 6-4, 6-4 en 1h19), face à un Suisse en terrain conquis. Car comme jeudi, une journée qui marquait son grand retour dans un tournoi de la capitale après trois ans d’absence, les 14 000 spectateurs de l’AccorHotels Arena n’avaient (presque) d’yeux que pour lui.

A tel point que lorsqu’il a pénétré sur le Central, les murs de l’enceinte de Bercy en ont quasiment tremblé… Sous les yeux d’amoureux transis, le maestro «Rodgeur», auteur au final de 26 coups gagnants (à 10), s’est d’abord tranquillement mis en route, lors d’une rencontre où la première balle de break n’est arrivée que lors du neuvième jeu.

Les murs ont tremblé

Les deux hommes étaient alors à égalité (4-4), et Federer a immédiatement converti cette première opportunité, avant de conclure à la volée, dans la foulée. Non sans une petite frayeur, puisque son adversaire a obtenu une balle de break, juste après avoir touché le Bâlois aux côtes. Ce qui lui a valu d’être copieusement sifflé par le public… Encore groggy, Nishikori était victime d’un break blanc d’entrée de deuxième manche, et n’allait jamais réussir à inverser la tendance.

Federer obtenait même une balle de double-break à 2-0, mais l’emportait finalement sur le même score, en terminant par un nouveau jeu blanc. De quoi aborder son choc de samedi contre Novak Djokovic en pleine confiance. Et il ne faudra pas en manquer contre le futur numéro un mondial, qui a signé une 21e victoire consécutive contre Marin Cilic un peu plus tôt, même si le Serbe a peiné face au Croate (4-6, 6-2, 6-3 en 2h10).