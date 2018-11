Federer répare les dégâts

La peur d’un Masters vraiment trop "soft" s’amenuise. Pourquoi ? Parce que Roger Federer est là et bien là. Sa défaite initiale dimanche, devant Kei Nishikori, avait fait craindre un cavalier seul de Novak Djokovic toute la semaine. Autant en termes purement sportifs que d’image. Mais "Rodgeur", en contenant un Kevin Anderson (6-4, 6-3) déjà qualifié, a clairement remis les pendules à l’heure. Le voilà qui prend les commandes définitives du groupe B après ses trois matches, alors qu’il pouvait encore être éliminé.

Pour ça, il aurait fallu qu’il perde en deux sets et ne marque que cinq jeux maximum. Par voie de conséquence, dès le premier set sécurisé, c’était donc dans la poche. Mais non content de prendre une – relative – revanche par rapport aux quarts de finale de Wimbledon (où Anderson l’avait battu 13-11 au cinquième set, après avoir été mené deux manches à zéro), Roger Federer se met donc en position idéale pour éviter Novak Djokovic dès samedi en demies, même si Marin Cilic peut encore tout chambouler en cas de victoire vendredi face au Serbe.

"Si je perdais, je ne méritais rien"

Le n°3 mondial a profité des fautes un peu trop nombreuses d’Anderson, 24 contre 14 pour le Suisse (qui a inscrit 18 coups gagnants, et seulement 13 pour le Sud-Africain). Anderson a aussi été très faible dès que sa première balle ne passait pas, avec seulement 32% de points inscrits derrière sa seconde. Dans le scénario du match, Roger Federer s’est montré décisif en fin de premier set lorsqu’il a enchaîné break, débreak et à nouveau break (blanc) en sa faveur afin de servir pour le gain de la manche. Il a été a nouveau mené 0-40 sur son service, avant d’enchaîner cinq points de suite.

Beaucoup plus clinique au deuxième set, il s’est échappé dès sa première balle de break à 3-3. "Je me suis battu après ma défaite face à Nishikori, j’ai beaucoup discuté avec toute mon équipe, sourit-il sur beIN SPORTS. Cette poule était très forte, avec plein de styles différents. C’est toujours un peu bizarre de perdre un match et de rester en lice… Mais là, si je perdais, je ne méritais rien. Je me sens physiquement très bien, l’année a été très longue mais j’ai encore un peu d’essence dans le réservoir. Je ne suis pas le plus jeune, il faut que je profite et on verra." Il en faudra un peu plus que ça en cas de finale contre le "Djoker". Mais gare au "Rodgeur" heureux…