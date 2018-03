Federer, et maintenant, les vacances ?

Plus vieux numéro un mondial de l’histoire, Roger Federer (36 ans) s’apprête à abandonner son trône à Rafael Nadal, et risque bien de ne pas le récupérer de sitôt. Car le Suisse a annoncé samedi, après sa défaite contre Thanasi Kokkinakis à Miami (3-6, 6-3, 7-6[4]), qu’il zappait la saison sur terre battue.

Pour la troisième année consécutive, il manquera donc Roland-Garros, comme il l’a dévoilé en conférence de presse après ce revers face au jeune Australien, un 175e mondial issu des qualifications qui est devenu le joueur le moins bien classé à faire chuter le numéro un à l’ATP depuis 15 ans.

"Oui, j’ai décidé de ne pas jouer sur terre, a-t-il rapidement évacué. Je n’ai pas bien joué la semaine dernière non plus en fait (défaite en finale d’Indian Wells face à Del Potro, ndlr). Donc rien de nouveau pour moi, j’essaie de comprendre certaines choses et j’ai du temps maintenant."

Un vrai break ?

"Mais je suis quelqu’un de positif. Pour moi, chaque match est une nouvelle opportunité. Particulièrement après une défaite, où je suis déçu et un peu frustré de ne pas avoir réussi à trouver une solution." Quant à savoir comment le Bâlois va s’occuper ces prochaines semaines, on devine qu’il va recharger les batteries pour remporter un neuvième sacre à Wimbledon, lui qui détient déjà le record de victoires au All England Club.

"Au final, c’est assez simple. Ou vous retournez à l’entraînement, ou vous partez en vacances et faites vraiment un break pour vous couper de tout ça. Et quand vous revenez sur le court pour bosser, il faut le faire à 100%", a-t-il conclu, visiblement plus partisan de la seconde option.