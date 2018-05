Estoril: Tsitsipas s'offre encore un Top 10

Révélation du tournoi de Barcelone, où il a épinglé du très beau monde (Moutet, Schwartzman, Ramos, Thiem, Carreno-Busta) avant de buter sur l'inévitable Rafael Nadal en finale, Stefanos Tsitsipas continue sur sa lancée à Estoril.

Le Grec de 19 ans, désormais 44e joueur mondial, a dominé en huitièmes de finale le Sud-Africain Kevin Anderson, 8e joueur mondial (6-7 [3], 6-3, 6-3).

Il affrontera l'Espagnol Carballes Baena en quarts de finale.

