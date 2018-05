Estoril: Sousa calme Tsitsipas

Le jeune Grec qui monte, Stefanos Tsitsipas (19 ans), attendra avant de disputer sa 2e finale sur le circuit. Un stade qu'il avait su atteindre la semaine dernière, à Barcelone, où le joueur hellène avait subi la loi de Rafael Nadal, mais qui s'est refusé ce samedi, au tournoi d'Estoril, par le fait d'un Joao Sousa qui, de 10 ans l'aîné de son jeune adversaire, a su faire valoir son expérience.

Du haut de ses 29 ans et fort de l'appui de son public, le Portugais s'impose dans la première demi-finale au terme d'un combat accroché en 3 manches et 2h07 de jeu (6-4, 1-6, 7-6 [4]). Pour donc revenir fréquenter une finale ATP qu'il n'avait plus fréquenté depuis 2017 et ses échecs à Auckland et Kitzbühel ; Sousa, en quête d'un 3e titre (après Kuala Lumpur en 2013 et Valence en 2015), affrontera le vainqueur de l'autre affiche de ce dernier carré opposant l'Américain Frances Tiafoe à la tête de série n°2 et tenant du titre, l'Espagnol Pablo Carreno Busta.