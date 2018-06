Eastbourne: Murray expédie Wawrinka

Andy Murray a été impressionnant lundi, au premier tour du tournoi d'Eastbourne.

Le Britannique, pour son deuxième match seulement depuis son retour de blessure - et après un an d'arrêt - a écrasé un certain Stan Wawrinka en deux petits sets (6-1, 6-3) et 1h17' de jeu. Les deux stars bénéficient d'une invitation, Andy Murray étant retombé à la 156e place mondiale et Wawrinka à la 225e. Andy Murray affrontera au prochain tour son compatriote Kyle Edmund, 18e au classement ATP et tête de série n°2.

Pour rappel, l'ex-n°1 mondial avait perdu la semaine dernière contre Nick Kyrgios au premier tour du Queen's (2-6, 7-6, 7-5). Auparavant, sa dernière sortie remontait donc à son quart de finale de Wimbledon en 2017, perdu face à Sam Querrey (3-6, 6-4, 6-7, 6-1, 6-1). Il jouera l'édition 2018 qui débute la semaine prochaine.