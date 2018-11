Djokovic: "Un accomplissement phénoménal"

"Novak, vous êtes aujourd'hui de retour à la première place mondiale…" "Non, lundi !", corrige-t-il. Djokovic est assuré, depuis le forfait de Rafael Nadal mercredi à Bercy, de retrouver la place de n°1 mondial lors du prochain classement ATP. Mais il n’est pas du genre à prévoir la façon dont il va fêter cela. A Bercy, où il détient le record de victoires finales (4), Djokovic a d’autres matches à remporter, d’autres séries à prolonger. Ce qu’il a fait en profitant de l’abandon de Damir Dzumhur (6-1, 2-1 Ab.) : le voilà désormais à 20 victoires consécutives, depuis Toronto, et 30 sets remportés d’affilée, son nouveau record personnel.

Mais pour un Djokovic, redevenu cette machine à tout contrôler, sur et en dehors des courts, il n’était pas question de négliger le travail de récupération. Il s’est écoulé plus de 2h30 entre la fin de son match et le moment où il s’est présenté face à la presse, où l’on attendait qu’il livre ses impressions de roi de nouveau couronné. "Evidemment, je suis très fier de cet accomplissement, mais je n’ai pas encore réfléchi à tout cela, parce que c’est le milieu de la semaine, a-t-il expliqué d’emblée. Ce sera différent à la fin du tournoi, où à la fin de la saison, si le classement reste le même."

Contre Cilic, deux ans après...

Mathématiquement, Djokovic peut encore être détrôné, en effet. "La course n’est pas terminée, Rafa est toujours là, Roger aussi. Il reste Londres, a rappelé le Serbe. Je ne suis pas en extase. Je ne me réjouis pas de voir Rafa se retirer du tournoi, de le voir lutter contre les blessures depuis l’US Open. Mais en même temps, quand je pense à tout ce qu’il s’est passé ces dernières années, c’est un accomplissement phénoménal. (…) J’ai toujours eu confiance en mes capacités, en mes qualités, sur le fait que j’étais capable de retrouver la première place. C’est vrai que c’est allé très vite. Il y a cinq mois, j’étais dans une position différente, que ce soit au classement, ou au niveau de mes sensations sur le court. Ça a vraiment été un beau 'journey'. Comment vous dites en français ? Un beau voyage."

Respectez le fait que je sois encore dans le tournoi Novak Djokovic (prochain n°1 mondial)

Djokovic était en effet 22e après Roland-Garros, où il semblait au fond du gouffre, après sa défaite en quarts de finale contre Cecchinato. Ce n’est d'ailleurs jamais arrivé, dans l’histoire, qu’un joueur classé en dehors du Top 20 à un moment de la saison termine l’année n°1 mondial (*). "Je l’ignorais, a réagi le Serbe. Ecoutez, je sais que vous voulez approfondir le sujet, mais respectez le fait que je sois encore dans le tournoi, que je prenne chaque match l’un après l’autre. J’en parlerai plus tard, quand tout sera terminé."

Vendredi, justement, Djokovic affrontera Marin Cilic. Il mène 15-2 dans leurs confrontations, mais il y avait 14-0 avant ce Bercy 2016, où une défaite contre le Croate aura précipité la fin de règne du "Djoker" au classement ATP. A l'époque au profit d’Andy Murray. Belle façon de boucler la boucle. "Il jouait très bien cette année-là, se souvient Djokovic. Il aime l’indoor, avec son service, sa puissance. Je l’ai vu jouer cette semaine, il joue bien. Ce sera un gros challenge."

(*) En 2000, Marat Safin avait été 38e mondial puis n°1 durant la saison, mais il avait été détrôné en toute fin d’année.