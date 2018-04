Djokovic se sépare aussi de Stepanek

Alors qu’il vient tout juste de stopper sa collaboration avec André Agassi, Novak Djokovic a également décidé de se séparer de Radek Stepanek ce mercredi. Le Tchèque, alors tout juste retraité, était entré dans le staff du Serbe le 30 novembre dernier.

"Novak a apprécié travailler avec lui et apprendre à ses côtés", peut-on lire dans un communiqué publié par l’entourage du joueur. Un "Nole" qui est "désormais concentré et déterminé à l'idée de revenir encore plus fort après sa longue blessure qui a affecté sa confiance et son jeu".

Depuis qu’il a arrêté de travailler avec Boris Becker il y a deux ans, Novak Djokovic peine à retrouver constance et stabilité. En mai 2017, il avait également mis un terme à sa coopération avec Marian Vajda, son entraîneur historique. Une rupture guère payante à ce jour.