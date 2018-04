Djokovic, l'effet Vajda ?

Les yeux fermés, Novak Djokovic lève les bras au ciel, et savoure. Le Serbe a franchi le 1er tour du Masters 1000 de Monte-Carlo, ce qui ne devrait être qu'une formalité pour le co-recordman des victoires dans cette catégorie de tournoi (30). Mais pour le "Djoker", cela veut dire beaucoup. Surtout vu le score (6-0, 6-1) et la manière employée pour dominer Dusan Lajovic en à peine 56 minutes. On rappelle que l'ancien n°1 mondial restait sur deux piteuses éliminations dès son entrée en lice à Indian Wells et Miami contre Taro Daniel et Benoît Paire.

"Je suis très content de débuter le tournoi comme ça."

"Je suis content de retourner sur le court et de jouer comme cela, a confié le Serbe, à chaud. C’était aujourd’hui mon septième match depuis juillet dernier (3 victoires pour 3 défaites en 2018, ndlr), je manque un peu de compétition, je manque un peu de sensations. Avec les blessures et tout ce qu’il s’est passé, ces 15 derniers mois ont été une période difficile pour moi. Je suis très content de débuter le tournoi comme ça."

"Un nouveau départ"

A vrai dire, personne ne s'attendait à ce que Djokovic démarre son tournoi aussi fort, vu le niveau de jeu très faible qu'il avait proposé en mars sur le ciment américain. Face à un joueur issu des qualifications (89e mondial), qui avait donc deux matches de plus dans les jambes, l'ancien n°1 mondial a bouclé la première manche en 22 minutes chrono, ce qui ne lui était plus arrivé depuis des lustres. Il a dû s'employer un peu plus dans le deuxième set, en sauvant quatre balles de break ou débreak, mais il a tenu bon, en coup droit comme un revers. A confirmer contre un joueur plus solide (Borna Coric au 2e tour, par exemple), mais c'est très prometteur.

"Il m’apporte beaucoup de choses positives."

Difficile de ne pas lier ce frémissement dans le jeu de Djokovic à la présence à ses côtés depuis quelques jours de son coach historique, son mentor, Marian Vajda, qu'il avait congédié il y a un peu moins d'un an. "L’année dernière, à Monaco, c’est le dernier tournoi que l’on a fait ensemble, se souvient Djokovic. C’est un nouveau départ. Je suis très heureux d’avoir Marian à mes côtés, qu’il ait regardé mon match. C’est très spécial, beaucoup d’émotions. Il m’apporte beaucoup de choses positives. Il connaît très bien mon jeu, et il me connaît en tant que personne." Un dernier point capital. Car avant d'être tracassé par des soucis physiques, Djokovic avait d'abord semblé décrocher sur le plan mental, depuis le lendemain de son sacre à Roland-Garros 2016. C'est là qu'on attend l'effet Vajda.