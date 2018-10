Djokovic fond sur Nadal

Au lendemain de sa 1000e victoire sur le circuit ATP, Novak Djokovic n’a pas manqué de conclure à Shanghai, bourreau en finale d’un Borna Coric qui la veille avait fait sensation en écartant le tenant du trophée Roger Federer. Si le Croate n’a pas semblé rattrapé par le stress à l’heure de jouer sa toute première finale en Masters 1000, rendant coup pour coup au Serbe dans les premiers jeux, "Nole" a bien survolé les débats, mettant à profit ses qualités exceptionnelles de relanceur pour contrer le redoutable service de son jeune adversaire.

Après quatre jeux joués à couteaux tirés, Djokovic a ainsi trouvé la voie du break, ne manquant pas de concrétiser dans la foulée pour empocher la manche initiale 6-3. Déstabilisé manifestement par cette fin de set accélérée, Coric concédera de nouveau sa mise en jeu dès l’entame du deuxième acte. Pour un break qu’il ne parviendra jamais à refaire. Après trois balles de match loupées sur service adverse, le "Djoker" ponctue d’un jeu blanc la partie, après 1h38 d’échanges (6-4). Pour un 11e triomphe en autant de finales disputées en Chine.

Jamais breaké au cours de ce tournoi, Novak Djokovic signe du reste une 18e victoire consécutive sur le circuit, lui le lauréat de Wimbledon et de l’US Open qui n’a plus perdu depuis son huitième à Toronto contre Stefanos Tsitsipas en août dernier. Apparu si poussif en début de saison – vainqueur de six matches seulement jusqu’à la mi-mai et ses six premières sorties de l’année, à Melbourne, Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Barcelone et Madrid – le Serbe pointera ce lundi au deuxième rang mondial, à 35 longueurs seulement d’un trône occupé par un Rafael Nadal blessé. Éloigné du sommet depuis novembre 2016, "Nole" assurément y va tout droit. Fort ce dimanche d’une 72e victoire en carrière, la 32e à l’échelle Masters 1000.