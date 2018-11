Djokovic a le dernier mot contre Federer

Quel spectacle ! Ce Federer-Djokovic, 47e du nom, aura été l'un des plus beaux matches de l'année, et de très loin le plus beau de la semaine à Bercy. Les deux hommes, 34 titres du Grand Chelem à deux, se sont livrés un duel formidable, pendant plus de trois heures, au terme duquel c'est le Serbe qui l'a emporté (7-6 [6], 5-7, 7-6 [3]), histoire de poursuivre sa série de victoires, qui dure depuis le mois d'août et compte désormais 22 unités.

Venu à Bercy pour préparer le Masters, en tout cas officiellement, Federer a joué crânement sa chance et s'était souvenu avant la rencontre que c'était lui, à Paris, du côté de Roland-Garros, qui avait mis un terme à l'historique série de 41 victoires de Djokovic. Le Suisse, qui a livré l'un de ses meilleurs matches de la saison, n'est pas passé loin d’écœurer celui qui fera lundi son retour à la première place mondiale, en toute logique vu son niveau actuel.

Pour une cinquième couronne à Bercy

Deux nombres résument la façon dont Federer a fait durer le suspense dans cette rencontre. 54, comme le nombre de coups gagnants frappés par le Suisse, très en réussite notamment dans ses attaques de revers long de ligne. Et surtout 12, comme le nombre de balles de break sauvées (100%) face au meilleur retourneur de la planète. Ce fut parfois miraculeux, comme sur cette volée réflexe après un passing qui avait pris la bande dans le premier set, ou au début du troisième, quand c'est cette fois le passing de Federer qui a accroché le filet pour tromper le Serbe. Il y a aura aussi cette attaque de coup droit à 5-5, 30-40 qui a pris la ligne, à moitié dehors, mais à moitié seulement. Dans le jeu suivant, d'un autre coup droit long de ligne, "Rodgeur" s'offrira le seul break du match, pour égaliser à une manche partout après 2h08 d'effort.

Le troisième set sera un test mental pour Djokovic, qui a réussi à garder ses nerfs dans un match où il était très légèrement supérieur, mais vraiment d'un rien, tant Federer avait haussé son niveau de jeu. Obligé de servir deux fois pour rester dans le match, le "Djoker" a finalement eu le dernier mot au bout d'un tie-break globalement manqué par le Suisse. Sa joie, après la balle de match, en disait long sur les efforts qu'il a dû consentir. Le voilà en finale pour la cinquième fois à Bercy, où il visera une cinquième victoire. La mission proposée dimanche à Karen Khachanov, qui va devoir stopper cette machine redevenue infernale, s'annonce on ne peut plus périlleuse.