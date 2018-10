Del Potro nouveau qualifié pour le Masters

Sa victoire à Pékin sur le Russe Kharen Kachanov lui a offert le quart de finale dont il avait besoin pour arriver à ses fins et Juan Martin Del Potro retrouvera donc le parfum du Masters de Londres en fin de saison. L'Argentin, aujourd'hui remonté au 4e rang mondial, à la faveur notamment de sa première victoire en Masters 1 000 ou de sa finale lors du dernier US Open, rejoint les premiers qualifiés : Nadal, Djokovic et Federer. Del Potro n'avait plus fréquenté le tournoi des maîtres depuis 2013. Ce sera la 5e participation de celui qui avait atteint la finale de l'épreuve en 2009 (défaite contre Nikolay Davydenko), année de son unique titre en Grand Chelem à l'US Open.