Classement: Gasquet progresse peu

Richard Gasquet, en dépit de sa défaite en finale dimanche à Bastad contre Fabio Fognini (6-3, 3-6, 6-1), ne gagne qu'une place au classement ATP.

Le Français est 28e et reste n°3 national, derrière Lucas Pouille 19e et Adrian Mannarino 26e. La plus belle avancée du top 30 est pour Marco Cecchinato, 22e (+5) après son succès à Umag face à Guido Pella (6-2, 7-6).

Côté tricolore, Gael Monfils suit à la 37e place, Gilles Simon est 39e, Jeremy Chardy 43e, Benoit Paire 52e, Julien Benneteau 56e et Jo-Wilfried Tsonga 64e. En tête, ça bouge peu avec Rafael Nadal (9 310) toujours devant Roger Federer (7 080), Alexander Zverev (5 665), Juan Martin Del Potro (5 395) et Kevin Anderson (4 655). Novak Djokovic reste 10e.