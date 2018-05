Classement: Federer numéro 1, Zverev se rapproche

Roger Federer n’a pas joué mais il est repassé numéro 1 mondial : Le Suisse a pleinement profité de la défaite de Nadal en quart de finale du Masters 1000 de Madrid face à Dominic Thiem. L’Espagnol a perdu de très gros points mais reste un solide 2e du classement devant Alexander Zverev vainqueur à Madrid.

Lucas Pouille gagne 2 places et remonte au 16e rang, Adrian Mannarino est 27e, Richard Gasquet 30e, Jo-Wilfreid Tsonga 37e et Gaël Monfils 39e.

The metrics behind Alexander Zverev’s #MMOpen make you take a deep, hard look at where winning and losing really occurs in a match.



