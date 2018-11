Classement ATP: Zverev 4e, et sur les talons de Federer

Au lendemain du Masters, on connaît désormais le classement final de la saison 2018. Comme prévu, malgré sa défaite en finale à Londres, Novak Djokovic, vainqueur de Wimbledon et l'US Open, termine l'année dans le fauteuil de n°1, avec 9045 points. Le Serbe possède une avance confortable sur Rafael Nadal (7480 pts) et Roger Federer (6420 pts).

A la 4e place, on retrouve, comme l'an passé, Alexander Zverev, couronné au Masters à seulement 21 ans, et qui finit l'année tout près du podium (6385 pts). Juan Martin del Potro, Kevin Anderson, Marin Cilic, Dominic Thiem, Kei Nishikori et John Isner complètent le podium, dans cet ordre.

Côté français, ça ne bouge pas pour Richard Gasquet (26e), Gaël Monfils (29e), Gilles Simon (30e) et Lucas Pouille (32e). On retrouve deux autres Français dans le Top 50 (Chardy, Mannarino), et trois autres dans le Top 100 (Paire, Herbert, Humbert). En double, Nicolas Mahut et Pierre-Hugues Herbert terminent l'année 11e et 12e d'un classement dominé par leurs bourreaux en finale du Masters, Mike Bryan (1er) et Jack Sock (2e).