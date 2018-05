Classement ATP: Nadal reprend la pole à Federer

L’intermède Roger Federer n’aura pas duré longtemps. Une semaine après avoir vu le Suisse redevenir numéro un mondial sans jouer grâce à l’élimination prématurée de Rafael Nadal au Masters 1000 de Madrid, l’Espagnol a repris son bien à la faveur de son sacre au Masters 1000 de Rome, avec 100 points d’avance sur son rival, le Majorquin affichant 8770 points et le Bâlois 8670 points.

Finaliste à Rome, Alexander Zverev conserve la troisième place avec 5615 points, Marin Cilic (4950 points), demi-finaliste, récupérant la quatrième position au détriment de Grigor Dimitrov (4870 points) et Juan Martin Del Potro (4450 points) et Kevin Anderson (3635 points) suivant aux 6e et 7e places. Autre changement au sein du Top 10, le rang gagné par David Goffin (3020 points), désormais 9e, devant John Isner (2955 points).

Côté français, si Lucas Pouille (2030 points), passé au travers à Rome, conserve son 16e rang, et Adrian Mannarino (1535 points) sa 27e place, Richard Gasquet (1395 points) recule de deux rangs et apparait à la 32e place et Jo-Wilfried Tsonga (1245 points) et Gaël Monfils (1220 points) émargent aux 37e et 38e positions tandis que Benoît Paire (1020 points) réintègre le Top 50 à la faveur de son huitième de finale en Italie.