Classement ATP: L’incroyable dégringolade de Tsonga 

Sorti dès le premier tour à Vienne, Jo-Wilfried Tsonga, finaliste il y a un an, en paie les conséquences au prix fort au dernier classement ATP. Blessé l’essentiel de la saison, le Manceau recule en effet de 143 places et n’est plus que 256e ce lundi.

Semaine également difficile pour son compatriote Lucas Pouille, tenant du titre en Autriche et éliminé en 8es de finale cette année. Récemment sorti du Top 20, le Français perd encore neuf places et ne pointe à la 32e place ce lundi. Le Nordiste, jusqu’alors Français le mieux classé, n’est désormais plus que quatrième chez les Tricolores, devancé par Richard Gasquet (28e), Gael Monfils (30e) et Gilles Simon (31e). Chez les autres Français, Jérémy Chardy et Adrian Mannarino sont respectivement 40e et 46e tandis que Pierre-Hugues Herbert sort du Top 50 et n’est plus que 57e.

Chez les cadors, si le Top 5 est inchangé, Rafael Nadal trônant toujours en tête devant Novak Djokovic et Roger Federer, Kevin Anderson gagne deux rangs et est désormais 6e après sa victoire à Vienne, Marin Cilic et Dominic Thiem reculant d’une place.