Les tournois de Marrakech et de Houston la semaine passée n’ont pas eu d’impact ou presque sur le Top 20 mondial. Demi-finaliste au Maroc, Richard Gasquet enregistre l’une des progressions les plus notables, passant du 38e au 34e rang ATP pour s’établir juste devant Jo-Wilfried Tsonga. Lucas Pouille demeure le numéro tricolore (11e), et Adrian Mannarino son dauphin (26e).