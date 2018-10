Classement ATP: Gasquet avance

Demi-finaliste du tournoi de Tokyo, Richard Gasquet en profite pour gagner deux places au classement, le Biterrois pointant désormais au 23e rang du nouveau classement ATP. Le premier Français reste Lucas Pouille qui, malgré son indisponibilité, progresse même d’une place pour émarger en 18e position.

Derrière, Gilles Simon perd deux rangs et est 31e tandis que Gaël Monfils et Jérémy Chardy apparaissent aux 37e et 41e places, gagnant respectivement deux et une positions. Finaliste à Tokyo il y a un an et éliminé dès le premier tour cette année, Adrian Mannarino, désormais 46e, poursuit, lui, sa dégringolade avec 13 places de perdues, Pierre-Hugues Herbert suivant à la 55e place et Julien Benneteau et Benoit Paire aux 61 et 62e rangs.

Chez les cadors, si Rafael Nadal perd le bénéfice de sa victoire à Pékin l’an dernier, il demeure premier , devant Roger Federer et Novak Djokovic, Juan Martin Del Potro et Alexander Zverev complétant le Top 5. Seul changement parmi les dix premiers, la progression d’une place de Kevin Anderson, huitième, au détriment de Grigor Dimitrov.