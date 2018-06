Classement ATP: Federer reprend le pouvoir

Reprise fructueuse pour Roger Federer. De retour à la compétition après avoir fait l’impasse sur la saison sur terre battue, le Suisse a profité de son succès à Stuttgart pour reprendre à Rafael Nadal la place de numéro un mondial. Un trône néanmoins très fragile puisque Roger Federer ne compte que 150 points d’avance sur l’Espagnol et doit donc l’emporter à Halle cette semaine pour conserver son fauteuil.

Si Alexander Zverev complète toujours le podium du classement ATP devant Juan Martin Del Potro, Grigor Dimitriv, sans jouer, récupère la cinquième place au détriment de Marin Cilic. Suivent Dominic Thiem et Kevin Anderson aux 7e et 8e rangs, David Goffin et John Isner complétant le Top 10.

Chez les Français, si Lucas Pouille, tenant du titre à Stuttgart et cette fois battu en demi-finale, perd une place et ne pointe plus qu’en 18e position, Richard Gasquet, vainqueur à s’Hertogenbosch, gagne cinq places et émarge au 25e rang, juste devant Adrian Mannarino. Gaël Monfils et Benoit Paire sont eux 42e et 48e, Jo-Wilfried Tsonga apparaissant à la 51e place.