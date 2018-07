Classement ATP: Federer perd très gros

Tenant du titre à Wimbledon, Roger Federer paie cher son élimination dès les quarts de finale face à Kevin Anderson. S’il pointe toujours à la deuxième place du classement, il accuse en effet plus de 2200 points de débours sur Rafael Nadal, solidement installé à la première place avec 9310 points contre 7080 pour son rival suisse.

Suivent Alexander Zverev, troisième avec 5665 points, puis Juan Martin Del Potro et Kevin Anderson, finaliste à Londres. A noter également la 7e place de Marin Cilic, qui perd deux rangs, et la 8e de John Isner qui occupe son meilleur classement en carrière grâce à sa demi-finale sur le gazon londonien et enfin le retour dans le Top 10 de Novak Djokovic, titré sur le gazon londonien.

Chez les Français, Lucas Pouille est toujours 19e et Adrian Mannarino 26e. Richard Gasquet, malgré sa défaite au premier tour, gagne deux places et pointe au 29e rang, Gaël Monfils en gagne sept pour émarger en 37e position et Gilles Simon onze pour occuper le 42e rang. A l’inverse, Benoit Paire et Jo-Wilfried Tsonga reculent de 7 et 9 places et pointent aux 54e et 64e rangs.