Classement ATP: Federer en embuscade 

Favori à sa succession à Wimbledon, Roger Federer pourrait en profiter, en cas de nouveau sacre sur le gazon londonien, pour récupérer le fauteuil de numéro un mondial. Tout dépendra du résultat de Rafael Nadal, huitième de finaliste l’an dernier à Londres et en haut du classement avec seulement 50 points d’avance sur le Suisse. En cas de victoire de Roger Federer, l’Espagnol devra donc atteindre les demi-finales pour conserver son rang.

Aucun changement majeur n’est d'ailleurs à noter dans la dernière livraison du classement ATP, Alexander Zverev complétant le podium derrière Rafael Nadal et Roger Federer et devant Juan Martin Del Potro et Marin Cilic.

Côté français, Lucas Pouille en profite néanmoins pour gagner une place et pointer au 19e rang, Adrian Mannarino, finaliste à Antalya reculant paradoxalement de deux rangs pour émarger en 26e position. Richard Gasquet perd également deux places et pointe au 31e rang, Gaël Monfils apparaissant à la 44e place, Jérémy Chardy et Benoît Paire aux 46e et 47e rangs, et Jo-Wilfried Tsonga en 55e position, deux places derrière Gilles Simon, 43e.