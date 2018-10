Classement ATP: Djokovic double Federer et fonce sur Nadal

Vainqueur du Masters 1000 de Shanghaï, Novak Djokovic a effectué un pas de plus vers la première place du classement ATP. Le Serbe en a profité pour doubler Roger Federer battu en demi-finale par Coric. Il se retrouve désormais à la 2e place du classement avec 7445 points au compteur. Si Rafael Nadal tient toujours la main avec 7660 points, "Nole" n'est désormais plus très loin de retrouver son trône.

Du côté des Français, c'est la soupe à la grimace. Lucas Pouille glisse au 22e rang, Richard Gasquet est 28e, Gilles Simon 32e, Gaël Monfils 38e, Jérémy Chardy 42e, Mannarino 49e et Herbert 51e.

