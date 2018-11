Classement ATP: Djokovic détrône Nadal

Surpris en finale du Rolex Paris Masters, Novak Djokovic n’en est pas moins redevenu numéro un mondial. Un retour au sommet de la hiérarchie qui était acquis depuis l’annonce du forfait de Rafael Nadal pour le tournoi parisien. Grâce à sa finale parisienne, le Serbe possède même 565 points d’avance sur son rival espagnol, Roger Federer, battu en demi-finale, suivant en troisième position avec plus de 2000 points de débours sur le natif de Belgrade. Juan Martin del Potro et Alexander Zverev complètent toujours le Top 5 aux quatrième et cinquième rangs.

Vainqueur surprise à l’Accorhotels Arena, Karen Kachanov progresse quant à lui de sept rangs, émargeant désormais aux portes du Top 10 avec une onzième place synonyme de meilleur classement en carrière. Battu en quarts de finale à Paris, Kei Nishikori réintègre le Top 10, pointant en neuvième position, juste devant John Isner.

Chez les Français, Richard Gasquet, le mieux classé d’entre eux, est 26e, en progression de deux rangs, tout comme Gilles Simon, qui le suit à la 28e place, juste devant Gaël Monfils, 29e. Lucas Pouille émarge toujours en 32e position, Jérémy Chardy et Adrian Mannarino étant plus loin, aux 42e et 44e rangs. Benoit Paire et Pierre-Hugues Herbert sont, eux, 53e et 55e, tandis qu’Ugo Humbert est 98e. Enfin, Jo-Wilfried Tsonga recule encore de six places, le Manceau apparaissant désormais au 262e rang.