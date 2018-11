Cilic ''incroyablement fier'' de la coupe du monde des Croates

Fraîchement éliminé du Masters londonien, après avoir concédé deux défaites (pour une seule victoire) dans son groupe, Marin Cilic en a profité pour revenir sur la performance de la bande à Modric, lors de la coupe du monde de football, finalement remportée cet été par la France face à la Croatie (4-2)

Au micro de Sky Sports, le tennisman croate a avoué: ''Je me suis senti incroyablement fier. Ils ont montré une telle passion. C’est vrai qu’ils ont eu un peu de chance pour atteindre la finale, mais il y avait une telle atmosphère positive dans l’équipe.'' Quant à savoir qui est le meilleur selon lui: ''Evidemment, Modric, Rakitic et Mandzukic sont mes favoris. Et côté anglais, je dirais Harry Kane.''

Ce dimanche, la Croatie et l’Angleterre s’affrontent en Ligue des nations, avec comme enjeu une place pour le Final Four qui aura lieu en juin prochain.