Chardy: "Tout ce que je fais est très solide"

Jeremy Chardy a sorti Grigor Dimitrov (6-4, 6-4) au troisième tour du Masters 1000 de Miami, dans la nuit de dimanche à lundi. Une performance de choix pour le 90e joueur mondial, qui a écarté le quatrième du classement ATP. "J'ai fait un match solide du début jusqu'à la fin, analyse-t-il pour L'Equipe. Je suis resté très calme, j'étais bien dans ma tactique, j'ai bien varié. Je ne me suis jamais précipité. Je n'ai été qu'une seule fois en danger sur mon service et je l'ai bien gérée. J'ai réussi à le garder loin de sa ligne, à l'agresser quand il fallait. Je ne joue pas des coups monstrueux, mais tout ce que je fais est très solide, ça me fait plaisir. Je suis très content." Dernier Français en lice, Chardy affrontera Milos Raonic en huitièmes de finale.