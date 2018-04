Budapest: Gasquet victime d'un qualifié

Son bon parcours sur la terre battue monégasque avec à la clé un quart de finale, perdu au bout d'un match marathon face à Alexander Zverev, aurait pu lancer de manière idéale sa saison sur la surface. Mais Richard Gasquet, non seulement n'enchaîne pas, mais le Français, alors qu'il a effectué cette semaine son retour dans le top 30 mondial (29e), tombe plutôt de haut pour son entrée en lice ce mercredi, au tournoi de Budapest.

Opposé à Lorenzo Sonego, un jeune Italien de 22 ans, issue des qualifications et qui n'émarge qu'au 159e rang mondial, Gasquet s'incline en 2 sets et 1h43 de jeu (6-4, 7-6 [4]). Sans pouvoir notamment, après la perte de la première manche, profiter d'un break en début de second set.

Ce revers est un événement dans la carrière du Biterrois qui, s'il avait glané un 500e à Monte-Carlo, ne s'était plus incliné devant un joueur classé au-delà du top 100 depuis... 4 ans. Lorqu'en 2014, sur le gazon de Wimbledon, il avait subi la loi d'un certain Nick Kyrgios, qui pointait alors à la 144e place mondiale.