Bruguera dans le staff de Tsonga

La rumeur se concrétise: Sergi Bruguera travaillera bel et bien avec Jo-Wilfried Tsonga en 2019. Le capitaine de la sélection espagnole de Coupe Davis, qui par le passé a travaillé au côté de Richard Gasquet, s’apprête à rejoindre le staff du Manceau.

"Je suis heureux d’annoncer l’arrivée de Sergi Bruguera qui rejoint mon équipe pour la saison 2019 ! Je me réjouis de pouvoir commencer à travailler ensemble et relever de nouveaux défis", dixit l’intéressé, qui a lui-même annoncé la nouvelle ce mercredi via les réseaux sociaux.