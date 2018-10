Il était attendu comme le messie. Absent des deux tournois parisiens, Roland-Garros et Bercy, depuis 2015, Roger Federer avait entretenu le doute sur sa participation au Masters 1 000 de la capitale française après avoir remporté, chez lui, à Bâle, le 99e titre de sa carrière. "Vous verrez bien si j’arrive à Paris ou pas…", avait-il ainsi lancé, mystérieux, dimanche. Deux jours plus tard, le Suisse est bien arrivé dans la capitale, où il a d’abord réservé un des cours d’entraînement du tournoi en début d’après-midi.

La participation du numéro 3 mondial n’était pas encore officialisée, ce qui a été le cas lorsqu’il s’est présenté en conférence de presse, un peu avant 16 heures, dans les entrailles de l’AccorHotels Arena. "Je vais jouer, sinon je ne serais pas assis là", a-t-il d’abord déclaré en anglais, sourire en coin, devant une salle pleine. "J’ai bien récupéré de la semaine dernière et j’ai hâte de jouer. Et puis je pense que c’est mieux de jouer que de s’entraîner. La clé était de ne pas prendre de risques avant Londres. Mais j’ai toujours voulu garder la porte ouverte pour Paris, ça fait longtemps que je n’ai pas joué ici."

De là à imaginer que celui qui va commencer par affronter le vainqueur du duel Tsonga-Raonic vise un 100e trophée à Paris… "Honnêtement, c’est beaucoup trop loin, jure-t-il. Je joue rarement deux ou trois tournois d’affilée. Je sais que le chemin est très long, surtout avec les retours de Rafa (Nadal) et Novak (Djokovic). En plus, j’ai un tirage difficile, et j’ai toujours perdu contre des grands serveurs ici (Raonic et Isner lors de ses deux dernières apparitions, ndlr). Donc on va prendre les choses tour après tour, et point après point." Et oui, même le recordman des victoires en Grand Chelem (20) peut prendre les matches les uns après les autres !