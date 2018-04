Barcelone: Thiem dévisse contre Tsitsipas 

Déjà décevant la semaine dernière, sur le Rocher monégasque, où il n'aura pas livré la résistance attendue à Rafael Nadal, incapable en 8e de finale de s'opposer au rouleau-compresseur espagnol et balayé en deux petits sets (6-0, 6-2), Dominic Thiem n'affiche plus, c'est peu de le dire, la même superbe qui était la sienne la saison passée, à pareille époque.

A career best win for @StefTsitsipas as he takes out 2017 finalist Thiem 6-3 6-2.



Reaches second career ATP semi-final.#bcnopenbs pic.twitter.com/aP2KdElVRh