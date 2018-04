Barcelone: Paire retrouve la victoire

On avait quitté Benoît Paire très affecté après sa défaite à Monte-Carlo, où l'Avignonnais s'était dit usé physiquement et mentalement après des mois à composer avec des problèmes de dos.

Alors qu'il avait évoqué la possibilité de couper jusqu'à Roland-Garros ou même Wimbledon, Paire, qui a bien du mal à rester éloigné du circuit, est cette à Barcelone où il a réussi son entrée en lice aux dépens du Chilien Nicolas Jarry (22 ans, 64e mondial), valeur montante sur terre battue.

Paire s'est imposé en trois sets dans un match assez étrange, avec aucun break dans les deux premiers sets, et cinq dans la manche finale (7-6 [4], 6-7 [3], 6-3). Le Français, qui n'avait plus gagné depuis un mois et son succès sur Novak Djokovic à Miami, affrontera l'Espagnol Pablo Carreno-Busta (11e mondial) au prochain tour.

Showman @benoitpaire making sure the crowd getting their money's worth...



Defeats Jarry 7-6(4) 6-7(3) 6-4 to reach the #bcnopenbs second round. pic.twitter.com/vQPndCh4od