Barcelone: Paire hors sujet et à la porte

Devant un public espagnol évidemment tout acquis à la cause de son adversaire, Benoît Paire n'a rien trouvé rien de mieux, après une entame de match pourtant plutôt correcte face à Pablo Carreno-Busta, la tête de série n°5 de ce tournoi de Barcelone, de se mettre à dos une partie des tribunes en perdant comme trop souvent ses nerfs. Résultat, une défaite expéditive en 2 petits sets (6-3, 6-3) et à peine plus d'une heure (1h03) pour le Tricolore, qui permettra à Carreno-Busta de retrouver un autre Français au prochain tour en la personne d'Adrian Mannarino.

This @pablocarreno91 cross court forehand even earns a thumbs up from Benoit Paire...#bcnopenbs pic.twitter.com/1GHGgNH09I — Tennis TV (@TennisTV) 25 avril 2018