Barcelone: Dimitrov laisse un boulevard à Nadal

Si Rafael Nadal s'emploie plus que jamais en ce début de saison sur terre battue à apparaître une fois encore comme l'intouchable patron de la surface, la concurrence ne fait rien pour le pousser dans ses derniers retranchements. Après l'élimination plus tôt dans la journée de Dominic Thiem, censé incarner le rival n°1 du Majorquin, c'est Grigor Dimitrov, la tête de série n°2 du tournoi de Barcelone, qui s'incline ce vendredi, en quarts de finale, face au local de l'étape, le résident barcelonais Pablo Carreno Busta (n°5), vainqueur du Bulgare en 2 manches et 1h37 de jeu (6-3, 7-6 [4]).

Avec au passage un incident dans le jeu décisif, où l'Espagnol fera mine de vérifier une marque au cours d'un point, avant que Dimitrov, qui pensait que son adversaire s'était arrêté de jouer, ne rate sa volée. La poignée de mains, dans ces conditions, n'a rien eu d'amical.

Le 11e joueur mondial affrontera en demi-finales le tombeur de Thiem, le Grec Tsitsipas.