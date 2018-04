Barcelone : Abandon de Nishikori

Finaliste malheureux du Masters 1 000 de Monte-Carlo ce dimanche, face à Rafael Nadal, Kei Nishikori n'enchaîne pas sur terre. Le Japonais, contraint à une longue parenthèse dans sa carrière depuis août 2017, en raison d'une blessure au poignet, avant d'effectuer son retour sur le circuit en février dernier, n'a de toute évidence pas digéré son parcours monégasque.

.@keinishikori has retired from his match against @GGarciaLopez. What a shame... We wish you a speedy recovery and hope to see you next year!