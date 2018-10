Roberto Bautista-Agut (26e) aura tenté de résister face à Alexander Zverev (5e), mais malgré toute sa bonne volonté et une première période concédée in extremis en 1h01, le joueur espagnol a finalement dû s’incliner en 1h46 et en deux sets (7-5, 6-3), face à la tête de série numéro 2 du tournoi de Bâle. En demi-finale, Zverev affrontera le Roumain, Marius Copil (93e).