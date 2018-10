Bâle: Zverev éliminé par Copil

L'Allemand Alexander Zverev, numéro 5 mondial, a été éliminé en demi-finale du tournoi de Bâle par Marius Copil (93e). Déjà vainqueur de Marin Cilic en huitièmes de finale, le Roumain passé par les qualifications s'est imposé en trois sets (6-3, 6-7 [6], 6-4) et jouera la finale dimanche contre le local Roger Federer ou le Russe Daniil Medvedev.

Marius Copil réussit la plus belle semaine de sa carrière, à 28 ans, et pourrait décrocher dimanche le premier titre de sa carrière, après avoir échoué à Sofia en février dernier.

