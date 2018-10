Bâle: Federer sacré pour la 9e fois

Roger Federer s’est adjugé le tournoi de Bâle ce dimanche en dominant en finale Marius Copil. Le Suisse, vainqueur en deux sets (7-6, 6-4), remporte là son tournoi domestique pour la neuvième fois de sa carrière. Avec à la clef un 99e trophée à placer dans sa vitrine personnelle.

Make that nine #SwissIndoorBasel titles for @rogerfederer!



He rallies from a break down in both sets to outlast Marius Copil 7-6, 6-4.



One title from #100. Will he clinch it before the season is out? pic.twitter.com/lvBs4ElZ0D