Alors que la journée de mercredi devait voir les débuts de Roger Federer et Rafael Nadal dans le tableau du Masters 1000 parisien, de nombreux amateurs de tennis ont dû déchanter dans l’après-midi. D’abord parce que le grand retour du Suisse à Paris, où il n’a plus joué depuis 2015, a été repoussé au lendemain, son adversaire Milos Raonic ayant déclaré forfait en raison d’une blessure au coude droit.

Et surtout car, quelques minutes plus tard, l'Espagnol était annoncé en conférence de presse, alors qu’il était censé affronter son compatriote Fernando Verdasco. Ce qui ne présageait rien de bon… Le visage fermé, le Majorquin, qui n’avait plus joué depuis son abandon, en raison d’une blessure au genou droit, face à Juan Martin Del Potro en demi-finales de l’US Open, a annoncé qu’il ne pourrait pas défendre ses chances dans la capitale.

"Être en bonne santé"

"Ces derniers jours, et particulièrement au service, j’avais des douleurs aux abdominaux. Le médecin a recommandé de ne pas jouer, car ça aurait pu casser. Je me sentais pourtant mieux au niveau tennis, a-t-il regretté, avant d’évoquer son éventuelle participation au Masters de Londres. J’adorerais y être, mais je ne peux pas encore répondre à cette question."

"Le plus important pour moi, c’est d’être en bonne santé, a-t-il ajouté. Je dois penser au plus long terme si je veux continuer à jouer quelques années. Et c’est pour ça que la décision logique est de ne pas jouer ici."Un forfait qui ouvre le haut du tableau mais qui va surtout profiter à Novak Djokovic. Car le Serbe est désormais assuré de retrouver, lundi, une place de numéro un mondial qu’il n’avait plus occupée depuis 2016. Et dire qu’il était retombé au 22e rang après son élimination en quarts de finale de Roland-Garros…