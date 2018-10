Anvers: Simon cale en quarts

Ils seront au mieux 2 Français dans le dernier carré du tournoi d'Anvers. L'aventure s'est achevée au stade des quarts de finale pour Gilles Simon.

Opposée ce vendredi à l'Argentin Diego Schwartzman, tête de série n°2 et déjà double finaliste dans la cité diamantaire (2016, 2017), Simon s'incline en 2 manches (6-3, 6-4) et 1h36 de jeu, après s'être montré en difficultés sur son engagement avec pas moins de 6 breaks concédés. Pour espérer une passe de 3 finales, Schwartzman pourrait devoir se frotter à un autre Tricolore, puisqu'il sera opposé au vainqueur du match entre Gaël Monfils et Vasek Pospisil.

Richard Gasquet quant à lui affronte l'Allemand Jan-Lennard Struff.