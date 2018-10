Anvers: Pas de Gasquet-Monfils en finale

Il n'y aura pas de duel franco-français entre Richard Gasquet et Gaël Monfils pour succéder à Jo-Wilfried Tsonga au palmarès du tournoi d'Anvers.

En demi-finale, le Biterrois, vainqueur ici-même en 2016, a été battu en deux sets par la tête de série n°1 du tournoi, Kyle Edmund (6-3, 6-4). C'est donc le Britannique qui affrontera Monfils dimanche en finale.

The first seed @kyle8edmund joins @Gael_Monfils into Sunday's final. He beats @richardgasquet1 6-3, 6-4 and will try to catch his first ATP title here in Antwerp... #EuropeanOpen #ATP #Tennis #Antwerp pic.twitter.com/TCN0zrolL2